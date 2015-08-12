«Классика рока» в СЦКиИ

В программе концерта песни-легенды из репертуаров «The Beatles», «Deep Perple», «Scorpions», «Bon Jovi», «Roxette», «Smokie», «Whitesnake» и многое другое в аранжировке заслуженного артиста Республики Крым композитора Виталия Львова.

Гости мероприятия смогут услышать золотые хиты культовых поп-рок-групп 20 века в исполнении Севастопольского симфонического оркестра под управлением Владимира Кима, шоу-группы «Мюзик-экс» и солистки Севастопольского центра культуры и искусств Оксаны Дунаевой.

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