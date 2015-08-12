«Классика рока» в СЦКиИ

21 февраля 2017 - Просмотров: 28
«Классика рока» в СЦКиИ

23 февраля Севастопольский Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 25) приглашает гостей и жителей города на концерт «Классика рока».

«Классика рока» — это эксцентрика, эксперимент, эклектика, эпатаж, эволюция собранные в одном концерте

Гости мероприятия смогут услышать золотые хиты культовых поп-рок-групп 20 века в исполнении Севастопольского симфонического оркестра под управлением Владимира Кима, шоу-группы «Мюзик-экс» и солистки Севастопольского центра культуры и искусств Оксаны Дунаевой.

В программе концерта песни-легенды из репертуаров «The Beatles», «Deep Perple», «Scorpions», «Bon Jovi», «Roxette», «Smokie», «Whitesnake» и многое другое в аранжировке заслуженного артиста Республики Крым композитора Виталия Львова.

Начало в 18:00.
Справки по телефонам: 54-01-18, 54-32-24

Фото с сайта сцки.рф

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