Классическая музыка в СЦКиИ
12 февраля Севастопольский Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 25) и Академический симфонический оркестр Крымской государственной филармонии приглашают севастопольцев на концерты классической музыки для детей и взрослых.
В 14:00 юных слушателей ждет очередной концерт из цикла музыкально-литературных композиций «Сказки с оркестром».
В программе – музыка И. Баха, В.Моцарта, П. Чайковского, К.Сен-Санса, Э. Грига, Я. Кларка. Дирижёр – лауреат премии губернатора Свердловской обл. Яна Анненкова.
В основу музыкально-литературной встречи положена сказка «Музыкальный магазин» польской писательницы Люцины Лягут. Это поучительная веселая история о двух Сверчках, торговавших музыкальными инструментами в своем Музыкальном магазинчике. В конце концов магазинчик пришлось закрыть: сверчки сбежали от назойливой глупой Мухи, которая была убеждена, что ее талантливым детям не нужно учиться, чтобы играть на музыкальных инструментах. Ведь, как она считала, главное, чтобы инструмент был подходящим. А найти такой волшебный инструмент все никак не получалось.
Текст читает – заслуженная артистка Украины Татьяна Маркина.
А в 16:00 состоится концерт из серии «Золотая коллекция классики».
В программе:
Ш. Гуно «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст»
Ф. Лист, Концерты для фортепиано с оркестром №1 и №2.
Ф. Лист Симфоническая поэма «Прелюды».
Главный дирижёр и художественный руководитель заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии им. С. Прокофьева – Александр Долинский.
Солист – лауреат международных конкурсов Вазген Вартанян (фортепиано)
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