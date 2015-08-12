Классическая музыка в СЦКиИ

Ш. Гуно «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст» Ф. Лист, Концерты для фортепиано с оркестром №1 и №2. Ф. Лист Симфоническая поэма «Прелюды». Главный дирижёр и художественный руководитель заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии им. С. Прокофьева – Александр Долинский.

В основу музыкально-литературной встречи положена сказка «Музыкальный магазин» польской писательницы Люцины Лягут. Это поучительная веселая история о двух Сверчках, торговавших музыкальными инструментами в своем Музыкальном магазинчике. В конце концов магазинчик пришлось закрыть: сверчки сбежали от назойливой глупой Мухи, которая была убеждена, что ее талантливым детям не нужно учиться, чтобы играть на музыкальных инструментах. Ведь, как она считала, главное, чтобы инструмент был подходящим. А найти такой волшебный инструмент все никак не получалось.

12 февраля Севастопольский Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 25) и Академический симфонический оркестр Крымской государственной филармонии приглашают севастопольцев на концерты классической музыки для детей и взрослых.

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