Классическая музыка в СЦКиИ

10 февраля 2017 - Просмотров: 16
Классическая музыка в СЦКиИ

12 февраля Севастопольский Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 25) и Академический симфонический оркестр Крымской государственной филармонии приглашают севастопольцев на концерты классической музыки для детей и взрослых.

В 14:00 юных слушателей ждет очередной концерт из цикла музыкально-литературных композиций «Сказки с оркестром».

В программе – музыка И. Баха, В.Моцарта, П. Чайковского, К.Сен-Санса, Э. Грига, Я. Кларка. Дирижёр – лауреат премии губернатора Свердловской обл. Яна Анненкова.

В основу музыкально-литературной встречи положена сказка «Музыкальный магазин» польской писательницы Люцины Лягут. Это поучительная веселая история о двух Сверчках, торговавших музыкальными инструментами в своем Музыкальном магазинчике. В конце концов магазинчик пришлось закрыть: сверчки сбежали от назойливой глупой Мухи, которая была убеждена, что ее талантливым детям не нужно учиться, чтобы играть на музыкальных инструментах. Ведь, как она считала, главное, чтобы инструмент был подходящим. А найти такой волшебный инструмент все никак не получалось.

Текст читает – заслуженная артистка Украины Татьяна Маркина.

А в 16:00 состоится концерт из серии «Золотая коллекция классики».

В программе:

Ш. Гуно «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст»
Ф. Лист, Концерты для фортепиано с оркестром №1 и №2.
Ф. Лист Симфоническая поэма «Прелюды».
Главный дирижёр и художественный руководитель заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии им. С. Прокофьева – Александр Долинский.

Солист – лауреат международных конкурсов Вазген Вартанян (фортепиано)

Справки по телефонам: +7 (978) 777 36 32, +7 (978) 007 38 33, 54-01-18

Концерты

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