Концертная программа "Весной был полон сад…"

Торжественное мероприятие приурочено к Международному женскому дню. В этот вечер артисты Центра будут «угощать» гостей зрительного зала комплиментами, поздравлениями, благодарными словами и теплом, адресуя всё это милым дамам.

3 марта в 18:00 Культурно-информационный центр (ул. Павла Корчагина, 1) приглашает самых любимых и очаровательных женщин на праздник музыки, любви и красоты!

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