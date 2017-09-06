Концерты Элизбара в Севастополе

6 сентября 2017     73
Концерты Элизбара в Севастополе

9 и 10 сентября у севастопольцев появится уникальная возможность окунуться в сказочные миры, рассказанные Элизбаром и его арфой.

9 сентября в 17:00 в центре «Радость» (Маяковского 8, Т.Ц. ГУМ, 4 этаж, офис 403) состоится детский концерт.

10 сентября в 19.00 Центр Восточной культуры и спорта «Победа» (ул. Кесаева, 11б) приглашает на концерт Элизбара в формате арфотерапевтического сеанса

Элизбар (Alizbar, настоящее имя — Эдуард Шухари (венг. Eduard Suhari) — российский и венгерский музыкант-мультиинструменталист, композитор, арфотерапевт.

На протяжении почти двух десятков лет Элизбар постоянно гастролирует по всему миру принимая участие в фестивалях, выступая сольно и в составе группы «Ann’Sannat», проводя сеансы арфотерапии.

Самые разнообразные инструменты (арфа, флейты, вибратон, ханг, арай мбира) оживают в его руках, создавая невероятно сказочную, волшебную атмосферу. Его музыка — тонкое кружево снов, сотканное из шёпота звёзд, шелеста листьев, солнечных бликов, и древних легенд. Так легким дуновением ветра она ласково прикасается к коже, и с каждым новым звуком проникает в самые потаённые уголки души. Так вода, однажды пролившись дождем, просачивается сквозь толщу земли, чтобы навсегда изменить её нутро, сгладить острые углы и шероховатости, омыть, очистить, наполнить живительной влагой.

Концерт будет проходить в формате арфотерапевтического сеанса, гости буду расположены лежа на татами, одевайтесь по удобнее.

Стоимость: 500руб. (Вход для детей от 10 лет).
+7(978)068-07-08

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