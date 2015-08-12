Концерт ансамбля народного танца Республики Адыгея «Нальмэс»

26 февраля в Культурно-информационном центре (ул. Павла Корчагина, 1) состоится выступление Государственного академического ансамбль народного танца Республики Адыгея «Нальмэс».

С самого момента создания и до сегодняшнего дня ансамбль являет собой самый выразительный образец значительной части адыгской культуры — народного танца. Для адыгов танец всегда был особым выразительным средством, с помощью которого можно было узнать о мыслях и чувствах, истории и обычаях.

Язык танца всегда был самым доступным и понятным для понимания. На этом языке вот уже много десятилетий «Нальмэс» говорит со зрителями всего мира.

80 лет «Нальмэс» живет судьбой своей страны, своего народа. В разные времена, даже самые трудные, ансамбль хранил и передавал будущим поколениям красочный рассказ о своем народе, который был мастерски воплощен в танце.

«Нальмэс» — лауреат международных конкурсов и фестивалей, обладатель медали «Слава Адыгеи», кавалер Ордена «Честь и Слава Абхазии».

В юбилейный год «Нальмэс» подготовил своим зрителям большой подарок — специальную концертную программу, в которую вошли только самые лучшие танцы из репертуара и новые постановки. Ансамбль много гастролирует по разным городам и странам, языком музыки и танца, рассказывая об уникальной культуре адыгского народа.

Начало в 19:00.

Касса КИЦ 41-12-09