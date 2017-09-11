Концерт Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» в СЦКиИ

11 сентября 2017     51
Концерт Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» в СЦКиИ

13 сентября в 18:30 в Севастопольском центре культуры и искусства (Ленина, 25) состоится концерт Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье».

Ставрополье — гордое звучное имя исконно казачьего края. Слышится в нём и музыка вольного степного ветра, оставляющего на губах привкус седого ковыля и горчинку полыни; и нежная колыбельная матери, баюкающей младенца, и звон покрытых боевой славой шашек дедов и отцов; и молодецкая удаль перепляса и задушевность казачьей лирики, искромётность станичной кадрили и безудержный задор частушки.

История ансамбля «Ставрополье» начинается с 1981 года. Возглавили коллектив ведущий хореограф края Анатолий Брунилин и музыкальный руководитель композитор Виктор Камышников, объединив ведущих педагогов-хореографов, музыкантов, творческую молодежь, студентов учебных заведений города.

Программа ансамбля построена таким образом, чтобы рассказать в танце и песне о прошлом Ставрополья и его нынешнем дне. Тут и яркое темпераментное хореографическое повествование о казачьих учениях: яростных «поединках» новобранцев и сдержанной силе бывалых казаков, в руках которых пика — грозное оружие; привалах, на которых после короткого отдыха под лихие призывы гармоники взрывается горячим танцем молодость. А вот сменяет гармонику горский барабан: черкесский, осетинский, карачаевский — полный огня танец бросает вызов казацкому переплясу. А какое обаяние сохранили станичные кадрили в игровых танцах с ведущими-заводилами…

Стоимость билетов от 500 до 1000 рублей.

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