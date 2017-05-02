Концерт группы «Гандива»

8 мая в 18:00 в концертном зале «Адмирал» (Гостиница «Севастополь», пр. Нахимова,8) выступит группа «Гандива»
Группа «Гандива» исполняет индийские мантры в современных аранжировках с применением широкого спектра уникальных этнических и классических музыкальных инструментов. «Гандива» создает звуками объемный мир, наполненный дивными образами, одухотворенными чувствами и многогранными смыслами. Группа активно гастролирует по России и странам СНГ.
Инструменты: гитара, ханг, дудук, балалайка, синтезатор, барабаны джембе, металлофон, чибис, варган, флейты бансури, ди-дзы, хулуси, окарина, тибетские чаши.
Вход свободный.