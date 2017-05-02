Концерт группы «Гандива»

День Победы в Севастополе 9 мая в Севастополе будут проходить торжественные мероприятия, посвящённые годовщине Победы советского народа в Великой…

Историко-патриотический фестиваль «Знамена Победы» на Сапун-горе С 6 мая по 7 мая 2017 года Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя…

Международный фестиваль «Высота Горная» в Севастополе 8 и 9 мая в Севастополе будет проходить Международный фестиваль «Высота Горная», посвященный Дню Победы…