Концерт группы «Джанго» в арт-клубе «ArtiShock»

22 июля в 20:00 в арт-клубе «ArtiShock» (ул. Сенявина, 4) состоится концерт группы «Джанго».

Музыкальный проект «Джанго» под руководством Алексея Поддубного добился популярности в России и на Украине после того, как композиция «Холодная весна» была использована в качестве заглавной песни к фильму «Бой с тенью». Сам А.Поддубный также известен как композитор и аранжировщик, сотрудничающий с российскими и украинскими эстрадными исполнителями.

На концерте в Севастополе прозвучат новые и хорошо известные композиции: «Холодная Весна», «Была Не Была», «Папаган», «Босая Осень», «До Тебя», «Возвращайся, Ты Слишком Далеко» и др.