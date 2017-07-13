Концерт группы «Легенды тишины» в Ладодее

15 июля в 19:00 в СКЦ «Ладодея» (Очаковцев, 26) состоится концерт уникальной группы «Легенды тишины».

«Легенды тишины» это возможность услышать редчайшие инструменты: китайский гуджен, персидский сантур и хрустальную арфу.

Это звуки, приносящие спокойствие, питающие и взращивающие внутреннюю тишину. Это китайские мелодии, авторские композиции и импровизационные полёты. Это музыка водопадов, туманных гор и сонных лощин, музыка, наполненная бесконечным балансом «инь» и «ян», которая исцеляет и дарит жизнь.

Музыканты:

Илья Римар — голос

Владлен Соколов — китайский гуджен, хрустальная арфа, хрустальные чаши

Роман Зинченко — эмбиент-гитара, хэнгдрам

Subhash Prem Giri — флейты бансури

Николай Колпаков — рамочный барабан, табла, персидский сантур

Андрей Лебедев — скрипка

Стоимость: 400 руб.

Количество мест ограничено, запись по телефону: +7(978) 020 35 65