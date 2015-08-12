Концерт группы «Ундервуд»

11 февраля в Арт-клубе «ArtiShoсk» (ул.Сенявина, 4) будет выступать известная группа «Ундервуд».

В начале «нулевых» коллектив «Ундервуд» буквально взорвал радиоэфиры.

Вся страна от Владивостока до Калининграда пела «Гагарин, я вас любила…» Вместе с этим хитом к группе, созданной еще в 1995 году двумя крымскими врачами и названой в честь антикварной пишущей машинки, пришла слава.

«Ундервуд» является неотъемлемой частью российской рок-музыки. Отличительная черта творчества группы — отводить важное место в песнях поэзии. Солисты группы поэты не только по призванию, но и официально признаны Союзом российских писателей. Хиты «Ундервуда» объединяют публику на огромных пространствах рок-фестивалей и в камерной атмосфере клубов. «Ундервуд» перешагнул 20-летний жизненный рубеж, и продолжает творить стихи и песни.

На концертах в Крыму прозвучат хиты, которые традиционно исполняются хором всем залом, и песни, редко звучащие живьем. Радость от встречи, тонкая лирика и яркий юмор поэзии и музыки «Ундервуда» — все сольется в атмосфере этих концертов. Об этом концерте жаль будет читать в рецензии или слышать от очевидцев, этот концерт необходимо увидеть и услышать живьем.

Начало в 19:00.

Билеты 1000-2000 рублей.