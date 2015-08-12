Концерт группы «Ундервуд»

8 февраля 2017 - Просмотров: 38
Концерт группы «Ундервуд»

11 февраля в Арт-клубе «ArtiShoсk» (ул.Сенявина, 4) будет выступать известная группа «Ундервуд».

В начале «нулевых» коллектив «Ундервуд» буквально взорвал радиоэфиры.

Вся страна от Владивостока до Калининграда пела «Гагарин, я вас любила…» Вместе с этим хитом к группе, созданной еще в 1995 году двумя крымскими врачами и названой в честь антикварной пишущей машинки, пришла слава.

«Ундервуд» является неотъемлемой частью российской рок-музыки. Отличительная черта творчества группы — отводить важное место в песнях поэзии. Солисты группы поэты не только по призванию, но и официально признаны Союзом российских писателей. Хиты «Ундервуда» объединяют публику на огромных пространствах рок-фестивалей и в камерной атмосфере клубов. «Ундервуд» перешагнул 20-летний жизненный рубеж, и продолжает творить стихи и песни.

На концертах в Крыму прозвучат хиты, которые традиционно исполняются хором всем залом, и песни, редко звучащие живьем. Радость от встречи, тонкая лирика и яркий юмор поэзии и музыки «Ундервуда» — все сольется в атмосфере этих концертов. Об этом концерте жаль будет читать в рецензии или слышать от очевидцев, этот концерт необходимо увидеть и услышать живьем.

Начало в 19:00.
Билеты 1000-2000 рублей.

Концерты ,

Прокомментировать
Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы для того,
чтобы оставлять комментарии.

Войти
Зарегистрироваться

Читайте также в рубрике Концерты


Благотворительный концерт в клубе «ArtiShok»Благотворительный концерт
в арт-клубе «ArtiShok»

11 декабря в Арт-клубе «ArtiShok» (ул.Сенявина, 4) состоится благотворительный концерт в поддержку музыканта Крымского Рок клуба Валерия Пажинского. В этот вечер на сцене будут звучать севастопольские группы 7KM BAND, Воротник Лешего, Sundance Kid, ALLIGATOR, а также гость из Ялты — Юрий Кравец. Все собранные от билетов средства пойдут на лечение Валерия. Начало в 19:00. Входной […]


Концерт группы "Ghostwood"Концерт группы «Ghostwood»

10 декабря в Арт-клубе «ArtiShok» (ул.Сенявина, 4) состоится концерт группы «Ghostwood». «Ghostwood» — музыкальная группа из Севастополя, играющая в стиле Sympho Metal, Gothic Metal, Alternative Metal/Rock. Особое внимание при написании песен уделяется мелодичности, ярко выраженной вокальной партии, которая выгодно оттеняется жёсткой работой ритм-секции и стремительными гитарными пассажами. Клавиши подчеркивают мелодические ходы и во многом определяют […]


Александр Розенбаум в КИЦАлександр Розенбаум в КИЦ

16 декабря в Культурно-информационном центре (ул. П. Корчагина, 1) для жителей города будет выступать Александр Розенбаум. Александр Розенбаум — народный артист РФ, который с лёгкостью собирает полные залы и умеет держать внимание публики в течение всего выступления. Его голос пронизывает своей жизненной энергией, но и в то же время завораживает удивительной мелодичностью, он поет песни, […]


Крымская рок-ёлкаКрымская рок-ёлка

18 декабря в Культурно-информационном центре (ул. П. Корчагина, 1) состоится грандиозное событие — «Крымская рок-ёлка» . В течение четырех часов для севастопольцев будут играть культовые команды отечественного рока. Легендарная «Агата Кристи». Его бессменный лидер Вадим Самойлов пообещал, что его группа обязательно исполнит в Севастополе свои главные хиты: «Как на войне», «Сказочная тайга», «Опиум для никого», […]


Уральские пельмени. Избранное.Уральские пельмени. Избранное.

13 декабря в 19:00 в Культурно-информационном центре (ул. А. Корчагина, 1) севастопольцы смогут увидеть грандиозное шоу «Уральских пельменей». В наши дни легендарное шоу не нуждается в представлении. Их постоянные зрители убеждены, что «Уральские пельмени» — лучшее средство от плохого настроения и хандры. Уморительный Андрей Рожков и непостижимый Дмитрий Брекоткин, музыкальный Вячеслав Мясников и голосистый Сергей […]



Виртуальная детская библиотека

Размещение рекламы

  • RSS Подписка
    RSS Комментариев
    Реклама на сайте
    Вебкамеры

  • On-line радио


    Выкл


  • Фотопрогулки по Крыму и Севастополю

  • Фотолента



    День археолога в Херсонесе


    День Крещения Руси
    в Херсонесе


    Авиадартс


    ВелоПобеда - 2016


    День славянской письменности и культуры


    2 года в составе России


    «Севастопольская красавица - 2016»


    Форт «Максим Горький»


    ВелоНочь


    Турслёт - 2015


    И мы сделали это! ДиноФест


    Исторический клуб морских путешествий


    Парад победы - 70 лет


    Севастопольский парад 1 Мая


    Русская весна


    Наша Великая Победа


    Город выходного дня


    Ночь музеев


    Михайловская батарея


    Сражение при Альме

  • Архивы

    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011