Концерт группы «Херес Янг» в БТР

14 октября в Баре Тяжёлого Рока (ул. Генерала Хрюкина , 1-А) состоится концерт ялтинской группа «Херес Янг», посвященный 25-летию создания коллектива.
Не вино и не юность, а Херес Янг
«Херес Янг» — музыкальный феномен, существующий настолько давно, что связь последней его редакции с первоначальными составом, стилистикой, местом дислокации и внешним видом участников тоньше, чем первая струна микроскопической гитары. Само название придумано бессменным лидером группы Александром «Кравой» Кравненко с явно провокативной целью и, вопреки распространенному мнению, не имеет никакого отношения ни к популярному алкогольному напитку, ни к возрастному исчислению.
Начало в 18:00
Стоимость — 200 р.