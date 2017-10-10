Концерт группы «Херес Янг» в БТР

Рок-хиты в исполнении камерной группы «Résonance» на сцене КИЦ



21 октября в 19:00 на сцене Культурно-информационного центра (ул. П. Корчагина, 1) прозвучат рок-хиты в исполнении камерной группы симфонического оркестра «Résonance». Группа «Résonance», хоть формально и является камерной частью симфонического оркестра, а также часто причисляемая к ряду современных рок-групп, по сути, не является ни тем, ни другим. Репертуар группы — это не просто рок-музыка. Это… читать »