Концерт группы «Чертог Лебедя»

В процессе создания материала была привлечена масса исполнителей-инструменталистов, каждый из которых привнес в музыку часть себя, оставил в ней часть своей души. Благодаря усилиям коллектива профессиональных музыкантов в каждом сингле отражена целая гамма эмоций – от любви до ненависти.

Дебютный альбом «Святослав» поэта, композитора и исполнителя Михаила Дебеля и Севастопольской рок-группы «Чертог Лебедя» – не первая попытка осмысления культурного наследия Крыма. Обширная этническая составляющая, мультикультурный подход и ориентация на первичность славянских традиций присутствуют и в творчестве других единиц крымского арт-сообщества.

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