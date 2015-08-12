Концерт группы ШАМ

Команда «ШАМ» — это одно из «старейших» культурных явлений Севастополя.Это уникальный творческие коллектив, который подразумевает под своей деятельностью целый своеобразный театр. Главную роль в нём играет Её величество рок-музыка, и каждая композиция очень близка к мини-представлению. Данную команду трудно с кем-либо сравнить, она обладает ярко выраженной индивидуальностью во многом благодаря личности лидера группы — Алексею Каплеву. Именно он создаёт настоящее сценическое действо.

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