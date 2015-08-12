Концерт группы «Ghostwood»

Также в концерте примет участие группа из Феодосии «Мифопея», исполняющая музыку в стиле gothic metal.

Особое внимание при написании песен уделяется мелодичности, ярко выраженной вокальной партии, которая выгодно оттеняется жёсткой работой ритм-секции и стремительными гитарными пассажами. Клавиши подчеркивают мелодические ходы и во многом определяют общее звучание группы.

Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы для того,чтобы оставлять комментарии.

Читайте также в рубрике Концерты

Александр Розенбаум в КИЦ

16 декабря в Культурно-информационном центре (ул. П. Корчагина, 1) для жителей города будет выступать Александр Розенбаум. Александр Розенбаум — народный артист РФ, который с лёгкостью собирает полные залы и умеет держать внимание публики в течение всего выступления. Его голос пронизывает своей жизненной энергией, но и в то же время завораживает удивительной мелодичностью, он поет песни, […]

Крымская рок-ёлка

18 декабря в Культурно-информационном центре (ул. П. Корчагина, 1) состоится грандиозное событие — «Крымская рок-ёлка» . В течение четырех часов для севастопольцев будут играть культовые команды отечественного рока. Легендарная «Агата Кристи». Его бессменный лидер Вадим Самойлов пообещал, что его группа обязательно исполнит в Севастополе свои главные хиты: «Как на войне», «Сказочная тайга», «Опиум для никого», […]

Уральские пельмени. Избранное.

13 декабря в 19:00 в Культурно-информационном центре (ул. А. Корчагина, 1) севастопольцы смогут увидеть грандиозное шоу «Уральских пельменей». В наши дни легендарное шоу не нуждается в представлении. Их постоянные зрители убеждены, что «Уральские пельмени» — лучшее средство от плохого настроения и хандры. Уморительный Андрей Рожков и непостижимый Дмитрий Брекоткин, музыкальный Вячеслав Мясников и голосистый Сергей […]

Концерт ансамбля народного танца Республики Адыгея «Нальмэс»

6 декабря в Культурно-информационном центре (ул. Павла Корчагина, 1) состоится выступление Государственного академического ансамбль народного танца Республики Адыгея «Нальмэс». В этом году «Нальмэс» отмечает свой 80-летний юбилей. С самого момента создания и до сегодняшнего дня ансамбль являет собой самый выразительный образец значительной части адыгской культуры — народного танца. Для адыгов танец всегда был особым выразительным […]

«Люди-невидимки» —

концерт группы Крематорий

1 декабря в Севастопольском Центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится концерт известной российской рок-группы «Крематорий». В первой части зрителей ждет презентация нового альбома «Люди-невидимки», а вторую часть составит программа «The G-Old». Известнейший российский рок-коллектив существует более 30 лет. Лидером и вокалистом, а также автором почти всех песен является Армен Григорян.