Концерт группы «Ghostwood»
10 декабря в Арт-клубе «ArtiShok» (ул.Сенявина, 4) состоится концерт группы «Ghostwood».
«Ghostwood» — музыкальная группа из Севастополя, играющая в стиле Sympho Metal, Gothic Metal, Alternative Metal/Rock.
Особое внимание при написании песен уделяется мелодичности, ярко выраженной вокальной партии, которая выгодно оттеняется жёсткой работой ритм-секции и стремительными гитарными пассажами. Клавиши подчеркивают мелодические ходы и во многом определяют общее звучание группы.
Гостей вечера ждет атмосферная музыка, мелодичный женский вокал и море драйва.
Также в концерте примет участие группа из Феодосии «Мифопея», исполняющая музыку в стиле gothic metal.
Состав:
Виктория Васильева — вокал
Михаил Кузьмин — гитара
Андрей Кривошеев — бас
Тамара Громова — клавиши
Дмитрий Зубакин — ударные
Вход 150 рублей.
Начало в 19:00.
Фото с сайта VK