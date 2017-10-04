Концерт группы «Uma2rman» в Севастополе

6 октября в 19:00 на сцене Культурно-информационного центра (п. Корчагина, 1) состоится грандиозный концерт группы «Uma2rman».

Уже почти 15 лет рок-группа Uma2rmaH записывает оригинальные душевные песни и, конечно, дает большие концерты и организовывает традиционные квартирники. И вот 6 октября 2017 года ребята выступят в Севастополе. Братья Кристовские исполнят свои лучшие композиции, в числе которых будут и саундреки к известным российским фильмам, а также порадуют зрителей кое-чем необычным. Никто не уйдет с их концерта разочарованным — это можно гарантировать!

Мелодичная, красивая и проникновенная — музыка одной из самых известных российских групп не может не трогать сердце, но между тем Сергей и Владимир не относятся к себе чересчур серьезно и всегда искренне отдаются выступлению. Они сами пишут и тексты, и музыку, так что точно знают, как передать зрителю все вложенные в них эмоции. Сделать это по-настоящему можно только вживую, и именно поэтому концерты Uma2rmaH пользуются такой популярностью.

Желающим прочувствовать всю глубину и чувственность песен братьев Кристовских стоит поторопиться с приобретением билетов, ведь концертов в Крыму будет всего два. И побывать на одном них в компании таких же фанатов — это отличный способ провести бархатный осенний вечер.

Билеты 1500-5000 рублей.

Фото umaturman.mefun.ru