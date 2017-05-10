Концерт диксиленда Александра Левина в Арт-клубе «Артишок»

12 мая в 19-00 в в Арт-клубе «Артишок» (ул. Сенявина, 4) состоится концерт Севастопольского джазового коллектива под управлением известного Самарского трубача — Александра Левина.

Этот высоко профессиональный коллектив специализируется на исполнении традиционного джаза 20-х – 40-х годов, который зародился в Новом Орлеане.

На концерте для посетителей:

— прозвучат инструментальные и вокальные композиции «Золотого века» джаза (20-е — 40-е гг.);

— расскажут об истории возникновения и развития Диксилендов;

— создадут атмосферу Юга США 30-х годов, где можно будет ощутить себя современниками Луи Армстронга и Дюка Элингтона;

— и конечно же — будут танцы, ведь под эту живую и ритмичную музыку невозможно усидеть на месте.

— А во втором отделении программы будут представлены уникальные по своему колориту, аранжировки русских народных песен в стиле традиционного джаза. Наши выдающиеся отечественные композиторы смогли совместить казалось бы – несовместимое, и создать музыку, которая очень приятна для слуха русского человека.

Dress code (не обязателен, но желателен): Костюмы и атрибуты одежды моды США 20х-40-х годов. В антракте будет розыгрыш 2 пригласительных на следующий подобный концерт для обладателей самого оригинального и соответствующего «Золотому Веку джаза» костюма.

Билеты: 500 — 1000 рублей

Фото с cайта VK