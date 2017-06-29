Концерт-медитация со скрипкой в СКЦ «Ладодея»

30 июня в СКЦ «Ладодея» (Очаковцев, 26) приглашает на вечер интуитивной расслабляющей музыки с оркестрантом Севастопольского симфонического оркестра Дарьей Осиповой.

Гостей вечера ждет невероятное погружение в музыку под аккомпанемент бархатного звучания старшего брата скрипки альта и вокальные композиции.

Концерт-медитация — это тот случай, когда можно релаксировать под музыку и не чувствовать себя неловко заснувшим на концерте, а можно рисовать, танцевать и наслаждаться удивительной атмосферой и звучанием.

Дети, обычно, бывают в восторге от такой музыки.

Начало в 20:00

Вход 200р.

Справки по телефону +7 978 020 35 65