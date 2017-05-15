Концерт «Музыка мирового кино» в СЦКИ

17 мая в 18:30 в Севастопольском центре культуры и искусств (Ленина, 25) состоится концерт «Музыка мирового кино» Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии.

Академический симфонический оркестр Крымской государственной филармонии. Главный дирижёр и художественный руководитель заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии им.Прокофьева Александр Долинский. Прозвучит музыка и саундтреки из популярных кинофильмов, в том числе «Пираты Карибского моря», «Титаник», «Гладиатор», «Игрушка» и др.

Главный дирижёр и художественный руководитель заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии им. С. Прокофьева Александр Долинский.

Стоимость билетов от 300 до 400 рублей.

Заказ билетов: +7 978 777 36 32 ; +7 978 007 38 33

Справки по тел.: +7 (8692)54 32 24; +7 (8692) 54-01-18