Концерт народного вокального ансамбля «Севастопольские чайки» в СЦКиИ

Концерт школы танца «Ультрамарин» в СЦКиИ



19 ноября в В Севастопольском центре культуры и искусства (Ленина, 25) состоится концерт школы танца «Ультрамарин» — «Мы зажигаем звезды». Школа танца «Ультрамарин» была основана в апреле 2010 года на базе Городского центра социальных и спортивных программ г.Севастополя. Коллектив «Ультрамарин» активно принимает участие в городских и спортивных праздниках и мероприятиях, участвует во множественных международных конкурсах,… читать »