Концерт образцового хореографического ансамбля «Атлантика»

20 мая в культурно-информационном центре (П. Корчагина, 1) состоится концерт образцового хореографического ансамбля «Атлантика».

Образцовый хореографический ансамбль «Атлантика» был создан в 1986 году. Его руководителями являются супруги Кравченко — Сергей Александрович и Галина Аскольдовна.

Своё мастерство коллектив неоднократно подтверждал на международных фестивалях и конкурсах в Венгрии, Белоруссии, России, Украине, демонстрируя профессионализм и неповторимость.

Начало в 17:00

Стоимость билета: 200 руб.