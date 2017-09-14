Концерт «Опера и Кино» на сцене Античного театра в Херсонесе

15 сентября на территории Античного театра Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в рамках серии концертов «Опера и Кино» выступит московский оркестр и хор – Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова в полном составе с участием специальных гостей.

Государственная капелла Москвы была создана в 1992 году одним из виднейших отечественных хоровых дирижеров, заслуженным деятелем искусств России, Грузии, Абхазии, профессором Вадимом Судаковым – выдающимся мастером хорового искусства, благодаря которому из забвения были вызваны шедевры русской духовной музыки, а в исполнительстве появилась новая форма – камерный хор.

Солистами гала-концерта станут известные исполнители международного уровня: Masha Ocean (Испания) – профессиональная джазовая певица и мульти-инструменталист, лауреат международных конкурсов, Яна Иванилова – солистка Большо театра, заслуженная артистка России, а также другие специальные гости.

В программе гала-концерта – известные и любимые мелодии и песни из классики отечественного и мирового кинематографа в аранжировке московской капеллы, музыкальные попурри и оперные партии.

Концерт организован московским Благотворительным фондом «Стремление» при поддержке Министерства культуры РФ и Музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Вход на концерт – бесплатный.

15 сентября 2017 г.

Начало в 18-00