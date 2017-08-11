Концерт Розы Колыхановой и Никиты Бондина «Музыка свободы, вечности и любви» в ЦГБ Толстого

20 августа в 18:00 ЦГБ им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) состоится концерт выпускников РАМ им Гнесиных, лауреатов международных конкурсов Никиты Бондина (тенор) и Розы Колыхановой (сопрано) «Музыка свободы, вечности и любви».

В этот вечер молодые и талантливые оперные певцы во главе с известным крымским композитором Татьяной Великодворской позволят окунуться в мир прекрасного. Прозвучат самые любимые и известные арии из опер, романсы, украинские, итальянские и русские народные песни. О них пишут в газетах, их тепло встречает и горячо рукоплещет публика.

Вместе они выступают на самых именитых площадках Москвы и Севастополя

Никита Бондин родился в Севастополе, награждён за свои заслуги перед городом и вклад в искусство Севастополя. Будучи маленьким мальчиком за победу в конкурсе был удостоен поездкой к Робертино Лоретти.

Роза Колыханова родом из Москвы, за вклад в искусство и за общественную деятельность так же является стипендиатом города Москвы.

Количество мест ограничено.

Стоимость билетов: 150-200 руб.

Справки по билетам и заказ по телефону: 8 978 109 44 63