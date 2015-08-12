Концерт Севастопольского
симфонического оркестра
15 февраля в Севастопольском Центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) Севастопольский симфонический оркестр представит новый проект, призванный ближе познакомить слушателей с творчеством великих русских композиторов.
Свой первый концерт в рамках цикла музыканты решили посвятить одному из выдающихся сочинителей XIX столетия, педагогу, дирижеру и музыкальному критику, участнику «Могучей кучки» Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову.
В программе прозвучат увертюра, арии и дуэты из оперы «Царская невеста», созданная по одноименной драме Льва Мея, а также симфоническая сюита «Шехеразада», написанная композитором в 1888 году под впечатлением арабских сказок «Тысяча и одна ночь».
В концерте примет участие Севастопольский симфонический оркестр в полном составе и вокалисты — солистка Крымской государственной филармонии Арзы Меджидова и лауреат международных конкурсов Михаил Игнатов.
Ведущая концерта Ирина Слуцкая познакомит зрителей с историей создания произведений, интересными страницами из творческой биографии их автора, а также в сопровождении оркестра прочитает фрагменты из литературных первооснов, вдохновивших композитора на создание величайшего музыкального наследия, представленного в программе.
Начало в 18:30.
Справки по телефонам: +7 (8692) 54-36-14, +7 (8692) 54-32-24