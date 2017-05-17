Концерт «С песней по жизни» народного хора ветеранов войны и труда «Красная гвоздика»

21 мая в 16:00 в Севастопольском центре культуры и искусств (Ленина, 25) состоится концерт «С песней по жизни» народного хора ветеранов войны и труда «Красная гвоздика».

Народный хор ветеранов войны и труда «Красная гвоздика» – первый хоровой коллектив, созданный в Севастополе после Великой Отечественной войны. В 2013 году хор отметил 55-летие. Сегодня в его составе 50 вокалистов.

В репертуаре «Красной гвоздики» – произведения отечественных и зарубежных классиков, севастопольских авторов, русские и украинские народные песни.

Художественный руководитель — Елизавета Лебеденко

Концертмейстер — Елена Третьякова

Справки по тел.: +7 (8692)54 32 24; +7 (8692) 54-01-18