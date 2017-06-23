Концерт фолк группы «ДревА» в эко-парке «Лукоморье»

23 июня в 18.00 в эко-парке «Лукоморье» состоится концерт московской фолк группы «ДревА» .

Фольклорная группа «ДревА» была организована в 1989 г. при театре-песни «Перекресток» (художественным руководителем которого был известный бард, автор песен и исполнитель Виктор Луферов), и занимается русской деревенской и городской песенной и музыкальной культурой.

Репертуар коллектива строится на основе экспедиционных записей, собранных фольклористами в различных областях России: Белгород, Воронеж, Брянск, Курск, казачьих станиц Дона, Волги, Алтая, Кубани. Участники группы изучают песни по канальным экспедиционным записям, а также через непосредственное общение с народными исполнителями. Фолк-группа не использует нотные издания (сборники). Исполнение песен строится на основе импровизации, как это и принято в народной традиции. Участники группы не прибегают к аранжировкам и обработке материала, стараясь сохранить природную ценность песен и индивидуальность звучания голоса каждого исполнителя.

Репертуар включает: песни (протяжные, обрядовые, календарные, плясовые, хороводные, застольные, походные…), инструментальную музыку, традиционные пляски, фольклорные игры с участием зрителей…