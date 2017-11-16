Концерт школы танца «Ультрамарин» в СЦКиИ

16 ноября 2017     37
Концерт школы танца «Ультрамарин» в СЦКиИ

19 ноября в В Севастопольском центре культуры и искусства (Ленина, 25) состоится концерт школы танца «Ультрамарин» — «Мы зажигаем звезды».

Школа танца «Ультрамарин» была основана в апреле 2010 года на базе Городского центра социальных и спортивных программ г.Севастополя.

Коллектив «Ультрамарин» активно принимает участие в городских и спортивных праздниках и мероприятиях, участвует во множественных международных конкурсах, где воспитанники и педагоги показывают лучшие результаты.

Школа танца «Ультрамарин» в 2017 году стала обладателем Гран-При фестиваля-конкурса «Планета искусств», Гран-при Фестиваля танца «Движение в мечте», а так же Гран-При Международного телевизионного конкурса «Турнир Лауреатов Южный Экспресс».

Руководитель коллектива — балетмейстер-постановщик классической и современной хореографии Тамара Арутюнян.

Начало концерта в 12:00.

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