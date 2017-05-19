Концерт «Touch the Wind» в арт-клубе «Артишок»

19 мая в 20:00 в арт-клубе «Артишок» (Синявина, 4) с авторской программой «Голос улиц» выступит музыкальный коллектив Touch the Wind.

С 2012 года Touch the Wind продолжает нести яркую культуру уличных духовых оркестров в массы. Каждое выступление коллектива — это вечеринка, на которой отсутствуют границы между артистом и слушателем, а сцена и зал превращаются в единый танцпол.

Отдавая предпочтение исполнению авторских композиций оркестр не боится стереотипов и раздвигает рамки стилей и направлений. Смешивая традиции Touch the Wind передаёт настроение и всю ту мощную энергию улиц города

Фото с сайта VK