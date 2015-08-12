18 декабря в Культурно-информационном центре (ул. П. Корчагина, 1) состоится грандиозное событие — «Крымская рок-ёлка» .

В течение четырех часов для севастопольцев будут играть культовые команды отечественного рока.

Легендарная «Агата Кристи». Его бессменный лидер Вадим Самойлов пообещал, что его группа обязательно исполнит в Севастополе свои главные хиты: «Как на войне», «Сказочная тайга», «Опиум для никого», «Ковер-вертолет» и «Черная луна».

Самая задорная отечественная рок-группа «Ногу Свело!». Вместе с Максом Покровским и его командой оторвемся под «Хару-Мамбуру», «Идём на Восток», «Из Алма-Аты», «В темноте».

Далее гостей мероприятия ждет «Калинов мост» — рок-группа из Новосибирска. Творчество группы сочетает рок-музыку с влияниями русских народных песен и славянской мифологии. «Калинов мост» чаще исполняет не народные песни в рок-обработке, а собственные авторские композиции.

Ведущий фестиваля — Олег Гаркуша — музыкант, певец и телеведущий, шоумен, солист группы «АукцЫон». Автор текстов и исполнитель, поэт, актер. Выступления О.Гаркуши в группе превратились в эксцентрические шоу с буффонадой. Отличительной чертой этих шоу стала характерность и узнаваемость каждого персонажа.

Возраст: 16+

Начало в 18:00.

Билеты: 1200-3000 руб.