Мировые оперные шедевры в исполнении артистов Мариинского театра прозвучат в Херсонесе

9 мая в 15:00 впервые в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» выступят артисты Мариинского театра. Данное мероприятие пройдёт в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля, который с каждым годом становится все популярнее и охватывает всё больше городов.

Ценители прекрасного совершенно бесплатно смогут окунуться в мир русского романса и мировых оперных шедевров, которые исполнят солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, а именно:

— Антонина Весенина (сопрано);

— Виктория Ястребова (сопрано);

— Юлия Маточкина (меццо-сопрано);

— Илья Селиванов (тенор);

— Григорий Чернецов (баритон);

Художественный руководитель — народная артистка России Лариса Гергиева.

Этот крупнейший музыкальный форум России ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. Созданный в 2002 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства Москвы, Московский Пасхальный фестиваль сразу завоевал любовь публики. В 2003 году при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина Фестиваль стал всероссийским.

Фото с сайта kudaufa.ru