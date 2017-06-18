Московская еврейская мужская капелла

19 июня в 19:00 в Севастопольском центре культуры и искусства (Ленина, 25) состоится концерт «Московская еврейская мужская капелла в Севастополе» под патронатом Российского еврейского конгресса.

Мужской Еврейский хор канторского искусства был организован в Московской Хоральной Синагоге в 1989 году.

Коллектив возрождает еврейское хоровое и вокальное музыкальное искусство, опираясь на глубокие корни и древние традиции не только еврейского, но и русского профессионального хорового пения, доказывая, что древняя, богатейшая еврейская культура является неотъемлемой частью многонациональной российской и общемировой культур.

Художественный руководитель и дирижёр — Александр Цалюк.

Организатор — Всекрымский еврейский конгресс

Фото Владимира Орлова LJ