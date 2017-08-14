Музыкальная афиша галереи «Зеленая пирамида»

15 августа 2017     56
Музыкальная афиша галереи «Зеленая пирамида»

Галерея «Зеленая пирамида» (ул.Древняя, 29) подготовила для севастопольцев и гостей города насыщенную музыкальную программу.

Музыкальная афиша галереи «Зеленая пирамида» на 15-20 августа:

15 августа в 19:00 — посетителей ждёт традиционный вечера джазовой музыки — «Джаз по вторникам».

16 и 17 августа в 20:00 будет выступать музыкальный экипаж «Приморский парк» с программой «Песни о море и любви».

18 августа в 20:00 состоится концерт Умки (Анна Герасимова).
Сотни песен, пара десятков альбомов, больше тысячи концертов по стране и миру. Умка — редкий случай полноценного синтеза американской музыкальной и русской поэтической традиции, и слушают ее, как правило, вменяемые люди (тоже редкость). Тут есть и что понять, и подо что оттянуться: настоящий рок-н-ролл с яйцами, сердцем и умом.

20 августа в 18:00 выступят Сергей Серяк и Сергей Чайкин с программой «Хиты прошлых лет».

На все мероприятия вход свободный.

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