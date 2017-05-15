«Музыкальные шедевры эпох» в ЦГБ им. Л. Толстого

19 мая в 18:00 в Центральной городской библиотеке им.Л.Н.Толстого (ул.Ленина, 51) выступит Камерный оркестр Крымской филармонии с программой «Музыкальные шедевры эпох».

В программе:

— андалузские миниатюры для оркестра (Х.Родриго) «Preludio — Lentoecantabile» и «Danza — Allegretto, quasiallegro» — исп. Камерный оркестр;

— ария Лепорелло из оперы «Дон Жуан» (В.А.Моцарт) — исп. Алексей Зинченко;

— ария Фьордилиджи из оперы «Так поступают все» (В. А. Моцарт) – исп. Ирина Бараховская;

— романс Леонардо из Сарсуэлы «Трактирщица из порта» (П.Сорособаль) — исп. Николай Назаров;

— элегические мелодии соч. 34 для струнного оркестра (Э.Григ) «Раненое сердце» и «Последняя весна» — исп. Камерный оркестр;

— ария Джудитты из оперетты «Джудитта» (Ф.Легар) — исп. Анна Глушко;

— Ария Кубито из Сарсуэлы «Душа саванны» (П.Гутьеррес) — исп. Николай Назаров;

— «Андалузский романс» (П.Сарасате) — исп. Татьяна Фоменкова;

— «Молитва тореро» соч. 32 (Х.Турина) — исп. Камерный оркестр;

— концерт для двух скрипок с оркестром ля минор (А.Вивальди) — исп. Денис Карлов и Хесус Навейра;

— дуэт Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан» (В.А.Моцарт) — исп. Алексей Зинченко и Ирина Бараховская;

— ария Рафаэля «Чудо» (Ф.Моррен-Тороба) — исп. Николай Назаров;

— ария из «Бразильской бахианы №5» (В.Лобос) — исп. Ирина Бараховская;

— болеро «Красавицы Кадикса» (Л.Делиб) — исп. Анна Глушко;

— «Застольная» из оперы «Травиата» (Д.Верди) — исп. Камерный оркестр и солисты.

Художественный руководитель и главный дирижёр — Денис Каров. Дирижёр — Хесус Навейра (Испания), заслуженный артист Крыма Николай Назаров, лауреаты международных конкурсов Ирина Бараховская, Алексей Зинченко и Анна Глушко.