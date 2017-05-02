Музыкальный проект «Как будто вновь я вместе с ними» на МК «35 береговая батарея»

7 мая Музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» приглашает жителей и гостей города на концерт «Как будто вновь я вместе с ними», посвящённый годовщине Великой Победы.

Как и в прошлом году севастопольские исполнители и музыкальные коллективы представят песни военных лет. Это мероприятие призвано установить вневременную связь поколений, чтобы память о великом подвиге советских людей не угасла.

Участники:

Ли.Дер, ШАМ, Kooraga, Annie’s guard, Приморский парк, Amely sky, Радиоволны, Fusion orchestra.

Организаторы МК «35-я береговая батарея» и телеканал «НТС».

Начало концерта — 19:00.

Вход свободный.