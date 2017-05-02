Музыка Средневековья и Возрождения в исполнении юношеского ансамбля Piccoli Band прозвучит в Херсонесе

4 и 5 мая в 15:00 в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдут концерты юношеского ансамбля ранней музыки Piccoli Band из Москвы.

Piccoli Band – это детско-юношеский ансамбль ранней музыки, играющий преимущественно музыку Западной Европы XIV-XVIII веков. Ансамбль специализируется на блокфлейтовой музыке, имея в своем распоряжении консорт блокфлейт — от сопранино до баса, а также такие инструменты, как колесная лира и аутентичная перкуссия.

Художественный руководитель — Владимир Парунцев.

Вход бесплатный.