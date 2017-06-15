«Мы идем Большой Морской…» — концерт Владимира Губанова и Александра Федосеева в музее Крошицкого

15 июня 2017 в 17:30 в рамках проекта «Художественные четверги» состоится песенно-поэтический дуплет Владимира губанова и Александра Федосеева «Мы идем Большой Морской…», посвященный Дню Города.

Владимир Губанов – севастопольский поэт, автор книг стихов «Песни севастопольских дворов» (2009) и «Речитатив» (2010), победитель ряда фестивалей авторской песни в номинации «Автор»

Александр Федосеев – севастопольский поэт, член СПР, автор книг стихов «Костёр на берегу» (1999) и «Месяц Миндаль» (2010).

Произведения В. Губанова и А. Федосеева печатались в различных литературных альманахах и журналах, коллективных сборниках, их стихи вошли в антологии «Крым в поэзии» (2013), «Крым в русской поэзии и искусстве» (2014).

В программе выступления: песни и стихи о Севастополе, Балаклаве, России.