Новогодний бал
с симфоническим оркестром в СЦКиИ
13 января Севастопольский Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 25) и Академический симфонический оркестр Крымской государственной филармонии приглашают провести вечер в волшебной атмосфере «Венского бала».
Участники смогут погрузиться в эпоху королевских приемов, прикоснуться к миру бальных танцев, насладиться звучанием симфонического оркестра и зарядиться хорошим настроением на весь будущий год.
В этот вечер прозвучат знаменитые вальсы, польки и вокальные номера из произведений Иоганна Штрауса и Имре Кальмана; озорные творения Лероя Андерсона, страстные танго, любимые мелодии и песни новогоднего телеэкрана.
Открытие бала состоится 13 января в 17:00.
Праздничный концерт — 13 января в 18:30.
Справки по телефонам: +7 (978) 777 36 32, +7 (978) 007 38 33.