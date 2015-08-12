Новогодний бал
с симфоническим оркестром в СЦКиИ

10 января 2017 - Просмотров: 21
Новогодний бал с симфоническим оркестром в СЦКиИ

13 января Севастопольский Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 25) и Академический симфонический оркестр Крымской государственной филармонии приглашают провести вечер в волшебной атмосфере «Венского бала».

Участники смогут погрузиться в эпоху королевских приемов, прикоснуться к миру бальных танцев, насладиться звучанием симфонического оркестра и зарядиться хорошим настроением на весь будущий год.

В этот вечер прозвучат знаменитые вальсы, польки и вокальные номера из произведений Иоганна Штрауса и Имре Кальмана; озорные творения Лероя Андерсона, страстные танго, любимые мелодии и песни новогоднего телеэкрана.

Открытие бала состоится 13 января в 17:00.
Праздничный концерт — 13 января в 18:30.

Справки по телефонам: +7 (978) 777 36 32, +7 (978) 007 38 33.

Концерты ,

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