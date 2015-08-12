Новогодний бал с симфоническим оркестром в СЦКиИ

В этот вечер прозвучат знаменитые вальсы, польки и вокальные номера из произведений Иоганна Штрауса и Имре Кальмана; озорные творения Лероя Андерсона, страстные танго, любимые мелодии и песни новогоднего телеэкрана.

Участники смогут погрузиться в эпоху королевских приемов, прикоснуться к миру бальных танцев, насладиться звучанием симфонического оркестра и зарядиться хорошим настроением на весь будущий год.

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