Олег Куприев в «Hotel California»

4 февраля Крымский Рок-Клуб и «Hotel California» (п. Любимовка) представляют единственный концерт Олега «Купера» Куприева в Севастополе.

Куприев Олег Валериевич родился 28 июня 1969 г. Жил в Краснодаре, сейчас перебрался в Москву. Песни пишет преимущественно на свои стихи.

В 1998 в составе дуэта «Купель» был лауреатом Международного фестиваля «Петербургский аккорд» и дипломантом Грушинки.

Участник «Школы-студии авторской песни Дилижанс».

Олег Куприев – в прошлом веке взял почти все возможные Олимпы в авторской песне, хотя апологеты местного уровня активно сопротивлялись и ставили его творчество «вне границ». Последователь «Великого Учителя» Геннадия Жукова, гениального русского поэта, фронтмэна «большой поэтической четвёрки» (Жуков-Калашников-Бондаревский-Брунько), одного из отцов-основателей «Заозёрной школы» и жанра «бард-рок», он же «акустический рок», он же «поэтический рок».

Концерт в Севастополе в составе трио:

— Олег Куприев — автор,вокал, гитара;

— Максим Дмитриев — лидер гитара;

— Василий Москвичёв — перкуссия.

Третьим отделением выступят Олег «Дед Ганзай» Мукосеев и Шурик Рок-н-Ролл.

Стоимость — свободный взнос в помощь музыкантам.

начало в 19:00