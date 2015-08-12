Опера «Служанка-госпожа»
в ЦГБ им. Л.Н. Толстого
3 февраля Библиотека им. Л.Н.Толстого ( ул.Ленина, 51) и Крымская филармония представляют оперу «Служанка-госпожа».
На этот раз будет задействован второй состав артистов, который представит своё видение постановки.
Действие комедии разворачивается в 1733 году в Италии. Своевольная служанка Серпина, используя природную женскую хитрость и, несомненно, очарование, пытается соблазнить своего хозяина-холостяка Уберто. Плутовка разрабатывает и воплощает в жизнь коварный план. Конечно, не без помощи умелого комедианта слуги Веспоне. Попадётся ли на крючок Уберто?
Художественный руководитель и дирижёр-постановщик — Денис Карлов, режиссёр-постановщик — Светлана Соболь, художник-постановщик — Эрнест Бекиров.
Серпина — заслуженная артистка Крыма Анна Ус (сопрано);
Уберто — Алексей Зинченко (бас-баритон);
Веспоне — заслуженный артист Крыма Денис Токмовцев (миманс).
Начало в 18:00
Стоимость билетов — 200 руб.