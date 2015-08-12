Действие комедии разворачивается в 1733 году в Италии. Своевольная служанка Серпина, используя природную женскую хитрость и, несомненно, очарование, пытается соблазнить своего хозяина-холостяка Уберто. Плутовка разрабатывает и воплощает в жизнь коварный план. Конечно, не без помощи умелого комедианта слуги Веспоне. Попадётся ли на крючок Уберто?

На этот раз будет задействован второй состав артистов, который представит своё видение постановки.

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