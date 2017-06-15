Открытие летнего концертного сезона в Херсонесе

17 июня Государственный историко-археологический музей заповедник «Херсонес Таврический» приглашает на открытие летнего концертного сезона.

Симфонический Open Air «Классика и современность» в античном театре херсонеса представит вниманию севастопольцев и гостей города Академический симфонический оркестр крымской государственной филармонии.

Главный дирижёр и художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии С. Прокофьева — Александр Долинский.

В программе прозвучат произведения Моцарта, Генделя, Глюка, Чайковского, Гершвина, Хачатуряна и Андресона.

Дирижёр — Яна Анненкова.

Ведущая — Екатерина Русакова.

Начало в 19:00.