Первое в Севастополе Рок-Ток-Шоу в арт-клубе Артишок

20 ноября 2017     30
Первое в Севастополе Рок-Ток-Шоу в арт-клубе Артишок

26 ноября в арт-клубе Артишок в 19.00 начнётся первое Рок-Ток-Шоу, где в режиме живой беседы каждый зритель может задать музыкантам свои вопросы и получит ответ.

Участниками «Рок-ток-шоу» стали три музыкальных коллектива: группа «ШАМ», коллектив «Тургенев-band» и рок-группа «7 ШаговЪ».

Команда «ШАМ» — это одно из «старейших» культурных явлений Севастополя.Это уникальный творческие коллектив, который подразумевает под своей деятельностью целый своеобразный театр. Главную роль в нём играет Её величество рок-музыка, и каждая композиция очень близка к мини-представлению. Данную команду трудно с кем-либо сравнить, она обладает ярко выраженной индивидуальностью во многом благодаря личности лидера группы — Алексею Каплеву. Именно он создаёт настоящее сценическое действо.

«7 ШаговЪ» — Воспитанные в лучших традициях отечественного и зарубежного рок-искусства, балаклавцы являются достойными представителями альтернативного поколения музыкантов-философов. Начиная с творчества таких легенд, как «The Beatles», «The Doors», «Кино», «Гражданская Оборона», они постепенно перешли к созданию абсолютно нового продукта, имеющего собственную смысловую концепцию и звук. Уникальность и самобытность позволили группе «Семь шаговъ» завоевать любовь поклонников и уважение заслуженных деятелей рок-сцены Севастополя.

«Тургенев-band» существуют уже более 15 лет, за это время участники группы создали немало отличных работ, на две песни «тургеневцы» сняли клипы. Беззаботные и хулиганистые, музыканты порадуют гостей Артишока своими яркими композициями.

Вход демократичный — 300 рублей.

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