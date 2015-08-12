3 марта в Центральной городской библиотеке им.Л.Толстого (ул.Ленина, 51) Крымский камерный хор вокально-хореографического ансамбля «Таврия» представит севастопольцам программу «Песнопения неба и земли»

Платон говорил: «Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения. Музыка придает жизнь и веселье всему существующему, делает человека счастливым… Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного». Так значит ли это, что в момент прослушивания академической музыки человек словно находится между небом и землей?

Крымская государственная филармония предлагает найти ответ на этот вопрос, посетив концерт камерного хора вокально-хореографического ансамбля «Таврия».

— Прозвучат духовные и фольклорные произведения. Некоторые фольклорные композиции мы представим в джазовой обработке, — рассказал помощник художественного руководителя Михаил Сорокин.

В программе: «Верую» из литургии святого Иоанна Златоуста (П.Чайковский), «Триптих» Г.Свиридова, «Душе моя», «Со всякою скорбию», «Нить судьбы», «Так дано много», «Вьюн над водой», «Всего-то навсего», «Дни мои» Ирины Денисовой, а также русские народные песни.

Художественный руководитель и дирижер — заслуженный деятель искусства Украины и Республики Крым Игорь Михайлевский.

Начало в 18:00.

Справки по телефонам: +7 (978) 777 36 32, +7 (978) 007 38 33.