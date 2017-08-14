Пианист Фёдор Бирючев выступит в СЦКиИ

18 августа в 19:00в Севастопольском центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится выступление известного пианиста Фёдора Бирючева.

Пианист Фёдор Бирючев является одним из самых ярких представителей современной классики и чрезвычайно интересной фигурой в контексте современной музыкальной культуры. Стиль, в котором работает Ф.Бирючев — неоклассика 21 века, сочетает в себе мелодичность и богатство классики, а также свободу выражения и лёгкость восприятия современной музыки.

Концерты Ф.Бирючева, с одной стороны, отличают академическая утонченность и аккуратность, глубокое погружение слушателя в музыку, а с другой — яркая экспрессивная подача, сильная энергетика и завораживающая атмосфера.

Билеты 300-1000 рублей.