9 июня в 18:00 в Севастопольском центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится праздничный концерт народного ансамбля скрипачей «Вдохновение» посвящённый Дню России и Дню города-героя Севастополя.
В концерте примут участие:
Дуэт «Меццо-сопрано» (Виктория Накорнеева и Анна Качалова)
Татьяна Кудрявцева (соло скрипка)
Дуэт Домр «Коло» (Надежда Казаченко и Галина Вовненко)
Виктория Глазкова-Попова (фортепиано)
Художественный руководитель — Галина Бровченко
Концертмейстер, заслуженный работник культуры Республики Крым — Татьяна Клюшниченко
Ведущая-музыковед — Наталия Лисовская
Справки по тел.: +7 (8692)54 32 24; +7 (8692) 54-01-18