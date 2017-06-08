Праздничный концерт народного ансамбля скрипачей «Вдохновение»

9 июня в 18:00 в Севастопольском центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится праздничный концерт народного ансамбля скрипачей «Вдохновение» посвящённый Дню России и Дню города-героя Севастополя.

В концерте примут участие:

Дуэт «Меццо-сопрано» (Виктория Накорнеева и Анна Качалова)

Татьяна Кудрявцева (соло скрипка)

Дуэт Домр «Коло» (Надежда Казаченко и Галина Вовненко)

Виктория Глазкова-Попова (фортепиано)

Художественный руководитель — Галина Бровченко

Концертмейстер, заслуженный работник культуры Республики Крым — Татьяна Клюшниченко

Ведущая-музыковед — Наталия Лисовская

Справки по тел.: +7 (8692)54 32 24; +7 (8692) 54-01-18