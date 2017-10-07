«Путешествие по музыкальным островам» — детский абонементный концерт оркестра Крымской государственной филармонии

8 октября в 12:00 на сцене Севастопольского центра культуры и искуства (ул. Ленина, 25) состоится детский абонементный концерт «Путешествие по музыкальным островам» Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии в рамках 81 абонементного сезона.
Для юных слушателей прозвучат:
— Г.Ф. Гендель «Музыка на воде»;
— Ф. Мендельсон «Гебриды» или «Фингалова пещера»;
— А. Вивальди Концерт для 2х скрипок с оркестром ля минор;
— А. Петров Сюита «Человек-амфибия» (Подводный мир и Народный танец);
— Э. Григ Песня Сольвейг из сюиты «Пер Гюнт»;
— И. Дунаевский Увертюра «Дети капитана Гранта»;
— Д. Гершвин «Хлопай в такт» ;
— К. Бадельт «Пираты Карибского моря».
Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Украины Александр Долинский.
Дирижер — Яна Анненкова.
Стоимость билетов 250 рублей
Билеты можно приобрести в кассе центра: +7 (8692)54 32 24 (ул. Ленина, 25)