«Рождественские встречи»
в музее им. Крошицкого
С 12 по 22 января 2017 года Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого (пр. Нахимова, 9) проводит цикл музыкальных концертов «Рождественские встречи», приуроченный к 90-летию основания музея.
Программа мероприятий:
12 января – Двойной концерт. Бардовская песня в исполнении Игоря Шипилина и Сергея Шишкина.
Начало в 17:00.
13 января – Экология души в русской песне и романсе. Рождественский концерт. Ведущий кандидат искусствоведения Анатолий Костенников.
Начало в 15:30.
14 января – Рождественские песнопения. Хор свято-Владимирского собора «Корсунь». Художественный руководитель (регент) Евгения Тихова.
Начало в 12:00.
15 января – Рождественский концерт классической музыки: Джамиля Шайхатаров (скрипка), Владимир Котов (фортепиапиано).
Начало в 15:00.
22 января – «Рождество в старой Европе» Крымская академия старинной музыки, ансамбль старинных инструментов «Барокко» (г. Симферополь). Художественный руководитель Виктор Юц.
Начало в 15:00.