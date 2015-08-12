Рок-хиты в исполнении камерной группы «Résonance»

15 февраля на сцене Культурно-информационного центра (ул. Павла Корчагина, 1) выступит камерная группа симфонического оркестра «Résonance».

Группа «Résonance», хоть формально и является камерной частью симфонического оркестра, а также часто причисляемая к ряду современных рок-групп, по сути, не является ни тем, ни другим.

Репертуар группы — это не просто рок-музыка. Это произведения, которые уже давно вошли в золотой фонд человечества, музыка, созданная самыми талантливыми людьми планеты.

Данная программа концерта предлагает новый взгляд на саму суть песни. Отбросив шаблоны, слушатель проникает в самое сердце произведения — именно то, что композитор изначально в нее вкладывал. И сияние гениальной рок-музыки становится еще более открытым, а профессиональный подход музыкантов, богатство скрипок, благородность альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-ролльная свобода барабанов делают его насыщенным и красочным, в том числе благодаря проработанным аранжировкам специально для группы «Résonance».

Музыканты группы «Résonance» — это преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, гастролирующих по всему миру, а также заслуженные деятели искусств.

Начало в 19:00.

Касса КИЦ: 41-12-09