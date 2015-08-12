Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы для того,чтобы оставлять комментарии.

Читайте также в рубрике Концерты

Концерт хора «Таврический благовест»

2 декабря в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого (ул.Ленина, 51) состоится выступление хора «Таврический благовест». Лауреат международных конкурсов камерный хор Крымской филармонии «Таврический благовест» основан в 1991 году в Симферополе. За время своего существования ансамбль совершил более двадцати концертных туров в Германию, Польшу, Францию, Чехию, Венгрию, Испанию; стал победителем XVII Международного конкурса музыки церковной […]

«Классика рока» в СЦКиИ

29 ноября по многочисленным просьбам зрителей Севастопольский Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 25) повторяет новую программу «Классика рока»! «Классика рока» — это эксцентрика, эксперимент, эклектика, эпатаж, эволюция собранные в одном концерте! Жители города услышат золотые хиты культовых поп-рок-групп ХХ века в исполнении Севастопольского симфонического оркестра под управлением Владимира Кима, Шоу-группы «Мюзик-экс» и солистки Севастопольского […]

«От классики до джаза» —

Концерт севастопольского симфонического оркестра

9 декабря в Севастопольском Центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится юбилейный концерт «От классики до джаза» Севастопольского симфонического оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств Украины, лауреата премии Республики Крым Владимира Кима. Симфонический оркестр СЦКиИ был создан на базе педагогического камерного оркестра в 1987 году. Статус профессионального оркестр получил в 2006 году.

Концерт «Как прекрасен этот мир»

1 декабря в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого состоится инклюзивный концерт «Как прекрасен этот мир», посвященный Международному дню инвалидов. В этот день на равных будут выступать профессиональные и начинающие музыканты, учащиеся Севастопольской музыкальной школы №8 и люди с ограничениями здоровья. В программе: инструментальная музыка, стихи и песни самых разных жанров. Начало в […]

Дмитрий Певцов.

Моноспектакль «Откровения»

8 декабря популярный российский актер театра и кино, певец, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ – Дмитрий Певцов представит в Севастопольском Центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) музыкальный моноспектакль «Откровения». «Откровения» — это первый полноценный моноспектакль Дмитрия Певцова с сюжетом, основанным на жесткой драматургии, действующими лицами и исполнителями, с завязкой и финалом. На […]