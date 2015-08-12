10 февраля в Культурно-информационном центре (ул. П. Корчагина, 1) севастопольцев ждёт Симфоническое Кино

Группа «Кино» — это не просто один из самых ярких коллективов в русском роке. Группа «Кино» — это целая эпоха, великая веха отечественной музыкальной истории. Песни «Кино» не устаревают и сейчас звучат так же остро и актуально, как и десятилетия назад. Популярность легендарной группы только растет, несмотря на то, что ее лидера уже нет с нами.

Уникальный проект «Симфоническое Кино» позволяет услышать песни Виктора Цоя в исполнении оркестра и по новому оценить весь масштаб его гения.

Впервые оркестровые версии были написаны известным современным композитором Игорем Вдовиным в 2010 году для грандиозного фестиваля «20 лет без КИНО». Композиции были настолько тепло приняты публикой, что было решено подготовить сольную программу, добавив знаковую для всех меломанов гитару Юрия Каспаряна. Так и родилось «Симфоническое Кино» — в истории русского рока проект, не имеющий аналогов.

Начало в в 19:00.

Билеты 1000-2900 рублей.

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