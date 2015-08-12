«Служить Отечеству» —
праздничный концерт в СЦКиИ
25 февраля в Севастопольском Центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится праздничный концерт «Служить Отечеству» посвященный Дню защитника Отечества.
Концертная программа «Служить Отечеству» создана артистами двух творческих коллективов — вокального ансамбля Крымской государственной филармонии «Джаз-рандеву» и военного оркестра 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота Российской Федерации.
Эти коллективы объединяет давняя дружба и творческое сотрудничество. В результате такого сотрудничества руководителями коллективов были созданы оригинальные аранжировки специально для военного духового оркестра и вокального ансамбля с мужскими и женскими голосами в составе.
В программе, посвящённой Дню защитника Отечества, используются произведения советских и современных российских композиторов о службе в армии.
В дополнение ко всему прочему, оркестр на сцене исполняет дефиле, специально подготовленное при участии балетмейстера-постановщика Ольги Черкасовой.
Художественный руководитель вокального ансамбля «Джаз-рандеву» — заслуженный артист республики Крым и режиссёр программы «Служить Отечеству» Аркадий Журавлёв. Военный дирижёр оркестра — заслуженный работник культуры Республики Крым, майор Алексей Рябчук.
Начало в 16:00.