"Служить Отечеству" - праздничный концерт в СЦКиИ

В дополнение ко всему прочему, оркестр на сцене исполняет дефиле, специально подготовленное при участии балетмейстера-постановщика Ольги Черкасовой.

В программе, посвящённой Дню защитника Отечества, используются произведения советских и современных российских композиторов о службе в армии.

Эти коллективы объединяет давняя дружба и творческое сотрудничество. В результате такого сотрудничества руководителями коллективов были созданы оригинальные аранжировки специально для военного духового оркестра и вокального ансамбля с мужскими и женскими голосами в составе.

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