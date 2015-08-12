Творческий вечер Никиты Ветрова
3 марта необыЧАЙный тайм-клуб TeArt (Одесская, 4) приглашает севастопольцев на творческий вечер Никиты Ветрова.
Автор и исполнитель своих песен, Никита Ветров живёт в Севастополе и нередко принимает участие в различных музыкальных проектах. Творчество этого необычного поэта можно отнести к бард-року. Глубокая, вдумчивая поэзия затрагивает самые важные аспекты человеческих отношений, чувств, и едва ли оставит равнодушным даже искушённого слушателя.
Начало — 19:00.
Стоимость — 150 руб.
Автор фото Владимир Гвановский VK